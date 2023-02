La nuit est “Chouette” CPIE Vallées de l’Authie et de la Canche Auxi-le-Château Catégories d’Évènement: Auxi-le-Château

La nuit est "Chouette" Samedi 11 mars, 18h30 CPIE Vallées de l'Authie et de la Canche

Partie théorique en salle suivie d’une sortie CPIE Vallées de l’Authie et de la Canche 25 rue Vermaelen 2390 Auxi le Chateau Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dans un premier temps en salle, à l’aide d’un powerpoint et de figurines, partez à la découverte des rapaces nocturnes de notre région, apprenez à les reconnaitre, découvrez les indices de présence (pelotes de réjection) et leurs chants.

Puis sous forme d’une petite randonnée nocturne, partez en expédition pour mettre en pratique les informations présentées en amont.

