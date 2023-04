La vie de l’Orne la nuit (dans le cadre du Jour de la nuit) CPIE Vallée de l’Orne LOUVIGNY Catégorie d’évènement: Louvigny

La vie de l’Orne la nuit (dans le cadre du Jour de la nuit) CPIE Vallée de l’Orne, 14 octobre 2023, LOUVIGNY. La vie de l’Orne la nuit (dans le cadre du Jour de la nuit) Samedi 14 octobre, 22h00 CPIE Vallée de l’Orne Gratuit Après avoir failli disparaître de France, la loutre est enfin de retour dans la Calvados. Mais pour en savoir plus sur cet animal fascinant, je vous invite à me rejoindre sur les berges de l’Orne. Nous partirons à la recherche de ses indices de présence.

(2km/2h) – Niveau 1 CPIE Vallée de l’Orne LOUVIGNY LOUVIGNY 07 83 10 01 29 https://www.cpievdo.fr/animations-sorties-tous-publics Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T22:00:00+02:00 – 2023-10-15T01:00:00+02:00

2023-10-14T22:00:00+02:00 – 2023-10-15T01:00:00+02:00 Conseil Départemental du Calvados

