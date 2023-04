Sur la piste des animaux cachés CPIE Vallée de l’Orne LOUVIGNY Catégorie d’évènement: Louvigny

Sur la piste des animaux cachés CPIE Vallée de l’Orne, 9 août 2023, LOUVIGNY. Sur la piste des animaux cachés Mercredi 9 août, 16h30 CPIE Vallée de l’Orne Gratuit Une empreinte, un arbre criblé de trous, une noisette grignotée sont autant de traces qui trahissent la présence des animaux.

Cette promenade vous permettra de vous mettre un cours instant, dans la peau d’un pisteur. Mais attention, votre grand défi sera de trouver les indices de la loutre.

(2km/2h) – Niveau 1 CPIE Vallée de l’Orne LOUVIGNY LOUVIGNY 07 83 10 01 29 https://www.cpievdo.fr/animations-sorties-tous-publics Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

