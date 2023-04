Promenons-nous dans les bois CPIE Vallée de l’Orne LOUVIGNY Catégorie d’évènement: Louvigny

Promenons-nous dans les bois CPIE Vallée de l’Orne, 26 juillet 2023, LOUVIGNY. Promenons-nous dans les bois Mercredi 26 juillet, 16h30 CPIE Vallée de l’Orne Gratuit Tu aimes patauger dans l’eau? Alors enfile tes bottes et viens me rejoindre aux bords de l’Ajon. Tu découvriras le monde des petites bêtes de l’eau. Les gammares, les libellules et leurs amis n’auront plus de secrets pour toi.

(1km/2h30) – niveau 1 CPIE Vallée de l’Orne LOUVIGNY LOUVIGNY 07 83 10 01 29 https://www.cpievdo.fr/animations-sorties-tous-publics Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T16:30:00+02:00 – 2023-07-26T18:30:00+02:00 Conseil Départemental du Calvados

