Quand la nuit tombe sur la vallée … (dans le cadre de la nuit de la Chauve-souris) CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES Catégorie d’Évènement: Sallenelles Quand la nuit tombe sur la vallée … (dans le cadre de la nuit de la Chauve-souris) CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand, 26 août 2023, SALLENELLES. Quand la nuit tombe sur la vallée … (dans le cadre de la nuit de la Chauve-souris) Samedi 26 août, 22h00 CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand Gratuit Ephémère, gammare, phrygane…ça te dit quelque chose ? Elles ont 3 queues, 14 pattes ou une maison de pierre… ça ne te dit toujours rien ? Alors enfile tes bottes et viens avec nous dans le lit de la Mue. (1km/2h) – Niveau 1 CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES SALLENELLES 02 31 78 71 06 http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

