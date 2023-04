La vie des landes et tourbières CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES Catégorie d’Évènement: Sallenelles La vie des landes et tourbières CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand, 25 août 2023, SALLENELLES. La vie des landes et tourbières Vendredi 25 août, 16h30 CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand Gratuit Les landes… Ce mot vous inspire ou au contraire vous rend perplexe ? L’espace naturel sensible (ENS) des landes et tourbières de Jurques s’ouvre à vous. Découvrez les vestiges de son histoire, l’adaptation des plantes à ce sol pauvre et les animaux qui y vivent. (1km/2h) – Niveau 1 CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES SALLENELLES 02 31 78 71 06 http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T16:30:00+02:00 – 2023-08-25T18:30:00+02:00

