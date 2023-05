Plage vivante… sans déchets ! CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES Catégorie d’Évènement: Sallenelles Plage vivante… sans déchets ! CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand, 27 juillet 2023, SALLENELLES. Plage vivante… sans déchets ! 27 juillet et 23 août CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand Gratuit Sous nos pieds et nos serviettes, la plage est un écosystème étonnant. Connaissez-vous la laisse de mer ? Découvrez ses richesses insoupçonnées et aidez-nous à la préserver en ramassant les déchets !

Tout public (dès 6 ans)

(1,5 à 3 km/2h) – Niveau 1 CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES SALLENELLES 02 31 78 71 06 http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T10:30:00+02:00 – 2023-07-27T12:00:00+02:00

Randonnées/Balades

