Découverte de la vallée de l’Ajon CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES Catégorie d’Évènement: Sallenelles Découverte de la vallée de l’Ajon CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand, 8 juillet 2023, SALLENELLES. Découverte de la vallée de l’Ajon Samedi 8 juillet, 12h00 CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand Gratuit La vallée de l’Ajon, ce n’est pas juste un bois ou une rivière. C’est un ensemble de milieux naturels imbriqués les uns dans les autres. Cette vallée offre ainsi une diversité de plantes et d’animaux souvent mal connus. Cette balade vous permettra de découvrir ce bout de nature aux mille facettes. (3km/2h) – Niveau 1 CPIE Vallée de l’Orne et le Groupe mammalogique Normand SALLENELLES SALLENELLES 02 31 78 71 06 http://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

