Rencontre Préhistorique de Bretagne – Site mégalithique de Cojoux CPIE Val de Vilaine Saint-Just, 12 août 2023, Saint-Just. Rencontre Préhistorique de Bretagne – Site mégalithique de Cojoux Samedi 12 août, 10h30 CPIE Val de Vilaine Venez vivre une journée d'ateliers et de visites sur le thème de la Préhistoire !

Au programme : Visite de site Mégalithique

Conférence d’une Céramologue

Atelier créatif sur la préhistoire

Construction de dolmen et bien d'autres choses ! CPIE Val de Vilaine 10 allée des cerisiers 35550 Saint Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299726925 https://cpievaldevilaine.fr/ Activités de médiation en Nature et Préhistoire

2023-08-12T10:30:00+02:00 – 2023-08-12T17:00:00+02:00

