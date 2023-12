Café photo construire une image CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Examen des principes de composition, de lumières et usages de l’image.

Programme :

10h00 Café photo présentation de l’image.

12h00 Pause panier

14h00 Balade photo aux Landes de St-Marie

17h00 clôture du café Lieu : Ferme pédagogique du CPIE Val de Gartempe

Village du Peu 86500 Lathus St-Rémy

Lieu : Ferme pédagogique du CPIE Val de Gartempe

Village du Peu 86500 Lathus St-Rémy

Ouvert à tous sur réservation

