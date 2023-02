Sortie crépusculaire : Vie et secrets des animaux de la nuit. CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Sortie crépusculaire : Vie et secrets des animaux de la nuit. CPIE Val de Gartempe, 31 mai 2023, Lathus-Saint-Rémy. Sortie crépusculaire : Vie et secrets des animaux de la nuit. Mercredi 31 mai, 20h00 CPIE Val de Gartempe Balade crépusculaire dans un hameau. CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux, 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Gratuit – Ouvert à tous – Lieu communiqué lors de l’inscription Au cours d’une balade dans un hameau, allons à la découverte de la faune nocturne et de ses différents représentants : chauve-souris, rapaces nocturnes, amphibiens, petits et grands mammifères, …

Un animateur du CPA Lathus lève le voile sur ces espèces discrètes qui circulent dans les espaces sombres : la trame noire.

Boissons et gâteaux vous seront proposés à la fin de la balade. Sur réservation sur le site internet du CPA Lathus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T20:00:00+02:00

2023-05-31T21:30:00+02:00

