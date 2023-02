Balade pour la Biodiversité en Val de Gartempe : Abeilles, Papillons & Co CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Balade pour la Biodiversité en Val de Gartempe : Abeilles, Papillons & Co CPIE Val de Gartempe, 8 avril 2023, Lathus-Saint-Rémy. Balade pour la Biodiversité en Val de Gartempe : Abeilles, Papillons & Co Samedi 8 avril, 10h00 CPIE Val de Gartempe Plongez dans le monde fascinant des abeilles, acteurs importants pour la pollinisation des végétaux. CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux, 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Gratuit – Ouvert à tous

Observons-les et suivons leur travail au cœur de notre ruche pédagogique et de notre jardin potager ou sur bien d’autres lieux du territoire accueillant ces petites besogneuses indispensables.

Puis, filet en main, découvrons d’autres habitants colorés et parfois bien cachés de notre environnement : papillons, insectes et autres petites bêtes. À l’aide de fiches d’identification, apprenons à les reconnaître. Enfin, échangeons des astuces pour favoriser la présence de la biodiversité de nos jardins (plantes mellifères et nectarifères, habitats, carrés pour la biodiversité) et devenons « veilleurs d’abeilles » pour recenser cette biodiversité si fragile. Sur réservation sur le site internet du CPA Lathus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00

2023-04-08T11:30:00+02:00

Lieu CPIE Val de Gartempe Adresse 2 Rue Ferme Le Peux, 86390 Lathus-Saint-Rémy Ville Lathus-Saint-Rémy

