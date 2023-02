Chantier participatif : traversée des amphibiens CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Chantier participatif : traversée des amphibiens CPIE Val de Gartempe, 18 février 2023, Lathus-Saint-Rémy. Chantier participatif : traversée des amphibiens Samedi 18 février, 14h00 CPIE Val de Gartempe Soyons acteurs pour la biodiversité ! CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux, 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Gratuit – Ouvert à tous – Lieu communiqué lors de l’inscription Chaque année des centaines de grenouilles, de crapauds, de salamandres et de tritons se font écraser sur la chaussée. Venez participer au sauvetage des amphibiens qui tentent de traverser la route à l’approche du printemps.

Le CPIE Val de Gartempe anime ce chantier participatif et guide les bénévoles dans la mise en place de filets et de seaux pour récupérer à la nuit tombée ou au lever du jour nos petits protégés.

Aidez-nous à faciliter leurs déplacements et venez déguster un goûter convivial avec nos bénévoles passionnés. Sur réservation sur le site internet du CPA Lathus.

