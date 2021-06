Poitiers Parc du Triangle d'Or Poitiers, Vienne CPIE – Un pré pas fauché Parc du Triangle d’Or Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

CPIE – Un pré pas fauché Parc du Triangle d’Or, 25 août 2021-25 août 2021, Poitiers. CPIE – Un pré pas fauché

Parc du Triangle d’Or, le mercredi 25 août à 10:00

Venez au cours d’une animation découvrir la pratique de la fauche tardive. En laissant à la nature le temps de développer des zones refuges pour la faune, vous comprendrez l’intérêt de cette pratique pour la biodiversité. Vous apprendrez également à reconnaître quelques insectes pollinisateurs très utiles pour nos plantes.

gratuit sur réservation (nombre de places limité)

Venez découvrir les fauches tradives Parc du Triangle d’Or rue Jean De La Fontaine, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Triangle d'Or Adresse rue Jean De La Fontaine, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Parc du Triangle d'Or Poitiers