Toulouse Performances circassiennes déambulatoires CPIE Terres Toulousaines Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse. Performances circassiennes déambulatoires Mercredi 20 décembre, 14h00 CPIE Terres Toulousaines Gratuit Les artistes de l’Esacto’Lido investiront l’espace public autour du Centre culturel pour proposer des performances circassiennes déambulatoires. Au programme également, marché des 4 saisons, stands et animations festives pour toute la famille. Rendez-vous au CPIE Terres Toulousaines 10 rue d’Arcachon, 31200 Toulouse. CPIE Terres Toulousaines 10 rue d’Arcachon, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© XilloK

