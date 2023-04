Atelier « Fabrication de jardinières » CPIE Terres Toulousaines Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier « Fabrication de jardinières » CPIE Terres Toulousaines, 13 avril 2023, Toulouse. Atelier « Fabrication de jardinières » 13 et 19 avril CPIE Terres Toulousaines Gratuit, sur inscription « Vous aimez apprendre ou partager des astuces de bricolage?

Vous souhaiteriez participer à la végétalisation de la ville?

Rejoignez nous pour créer des jardinières qui seront végétalisées les 28-29 avril dans les quartiers Mazades/Nègreneys! » CPIE Terres Toulousaines 10 rue d’Arcachon 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cpieterrestoulousaines.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T16:30:00+02:00 – 2023-04-13T18:30:00+02:00

2023-04-19T16:30:00+02:00 – 2023-04-19T18:30:00+02:00 jardinage végétalisation CPIE Terres Toulousaines

