C’est dans ma nature : Photographier la nature en macro CPIE Sèvre et Bocage, Maison de la Vie rurale, La Flocellière, 85700 Sèvremont, 13 mai 2023, La Flocellière. C’est dans ma nature : Photographier la nature en macro Samedi 13 mai, 14h30 CPIE Sèvre et Bocage, Maison de la Vie rurale, La Flocellière, 85700 Sèvremont Gratuit, adhésion à l’association requise Photographier la nature en macro avec François Broucke, habitant de Montournais. François n’est pas un photographe professionnel mais plutôt un passionné de l’observation de la nature. Son appareil lui permet d’accèder à un monde macroscopique fascinant. Suivez-le au cours de cet après-midi ! Il vous conseillera dans un premier temps sur les bons réglages à effectuer sur vos appareils, puis chacun pourra, dans les jardins du CPIE, réaliser ses propres clichés, en suivant ses conseils (positionnement, choix des sujets…). Merci de nous indiquer quel appareil photo vous utilisez lors de votre inscription CPIE Sèvre et Bocage, Maison de la Vie rurale, La Flocellière, 85700 Sèvremont 4 la bernardière, 85700 Sèvremont La Flocellière 85700 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 57 77 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-sevre-bocage.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

