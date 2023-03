Bienvenue dans mon jardin naturel CPIE Seuil du Poitou Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Bienvenue dans mon jardin naturel CPIE Seuil du Poitou, 10 juin 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Bienvenue dans mon jardin naturel 10 et 11 juin CPIE Seuil du Poitou Pour la prochaine édition qui se tiendra les 10 et 11 juin, le CPIE Seuil du Poitou recherche des jardinier(e)s intéressé(e)s pour participer à l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».

Cet événement national permet à des jardinier(e)s utilisant des pratiques naturelles d’ouvrir leur jardin au public le temps d’un week-end.

Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous vite !

Plus d'informations : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ CPIE Seuil du Poitou Moulin de Chitré – 86210 Vouneuil-sur-Vienne

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

