Séjour « Nature » 14 – 18 août CPIE Merlieux et Fouquerolles 360 € (sur inscription)

Destination Merlieux et Fouquerolles au CPIE DES PAYS DE L’AISNE pour un séjour 100% Nature et environnement !

A travers ce séjour de 4 nuits, nous te proposons de profiter en groupe d’un environnement naturel. Ce séjour va te permettre d’apprécier toute sa richesse et de reprendre le contact avec elle.

Dès le premier jour, tu pourras voter pour tes activités préférées parmi un choix de thèmes variés.

Avec tes nouveaux camarades, tu pourras exprimer ton esprit créatif, apprendre sur la faune et la flore, découvrir les milieux naturels et mieux comprendre ton rôle dans la nature.

Tu entraineras ta dextérité lors d’ateliers pratiques (fabrication, cuisine, construction…).

Tu profiteras de la forêt pour tes temps libres encadrés en respectant les espaces des autres groupes et les envies de tes camarades.

Tu participeras à un grand jeu faisant appel à l’orientation, la collaboration et l’entraide.

Une journée du séjour se fera sur une base de loisirs pour te permettre de profiter d’activités ludiques et sportives.

Ce séjour t’invitera également à découvrir de nouveaux goûts et plats grâce à notre cuisinier et surtout déguster des produits locaux et bio.

D’autres surprises t’attendent !

CPIE Merlieux et Fouquerolles 33 rue des victimes de Comportet 02000 Merlieux et Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://cpie-aisne.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0323800303 »}, {« type »: « email », « value »: « cpie@cpie-aisne.com »}]

