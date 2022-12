Au plus proche de la nature ! CPIE Merlieux et Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Catégories d’évènement: Aisne

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur pi;ii;mi CPIE Merlieux et Fouquerolles 33 rue des victimes de Comportet 02000 Merlieux et Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France Au cœur du Laonnois, le CPIE des pays de l’Aisne nous accueille pour réaliser des projets de découverte et d’éducation à l’environnement et au développement durable dans un cadre naturel préservé.

Nous serons logés dans un hébergement neuf de Haute Qualité Environnementale. Nous serons au plus proche de la nature dans un lieu où animaux, végétaux cohabitent avec nous.

Le CPIE s’appuie sur une équipe de gestion, de cuisine et d’entretien avec laquelle nous travaillerons en étroite collaboration pour le bien-être et l’intérêt des adolescents.

Le CPIE de Merlieux nous propose de nous ressourcer auprès de la nature avec un lieu riche de possibilités :

Ferme, lac, jardin pédagogique, aquariums et parc boisé où les activités possibles sont multiples avec des jeux de pistes, des activités sportives ou encore l’accompagnement à la vie du centre en s’occupant, avec l’aide des animateurs sur place, du jardin, de la ferme.

De plus, étant proches du laonnois et véhiculés, nous pourrons aussi nous déplacer afin de découvrir les richesses de la région. L’idée centrale du projet est de créer une osmose entre savoirs et développement des jeunes. L’essentiel du projet est donc de privilégier : • Le développement de la culture dans toutes ses dimensions

• Le renforcement des liens sociaux, dans l’intérêt de leur parcours présent et à venir.

• L’accompagnement des jeunes dans la maîtrise de connaissances, dans la compréhension des exigences attendues à l’acquisition des apprentissages.

