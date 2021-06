Smarves Bois de Saint Pierre Smarves, Vienne CPIE – le monde minuscule Bois de Saint Pierre Smarves Catégories d’évènement: Smarves

Mais qui vit caché sous les brins d’herbe ? Moment d’observation, de découverte et convivial à partager en famille.

5€/enfant sur réservation (nombre de places limité)

Venez observer les insectes qui se cache sous les brins d’herbes. Bois de Saint Pierre Smarves (86240) Smarves Vienne

2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T16:00:00

