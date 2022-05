CPIE du Haut-Jura – Visite d’un jardin économe en eau La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

CPIE du Haut-Jura – Visite d'un jardin économe en eau Samedi 21 mai – De 14 h à 17 h lieu-dit Le Bourbouiller Sud, Sous les Bois, à la Pesse. Visitez un jardin naturel dans le Haut-Jura à 1200 m d'altitude ! Comment économiser l'eau au jardin ? Sujet épineux lorsque le réchauffement climatique s'accentue et favorise des étés secs. Découvrez sur le terrain plusieurs techniques de jardinage pour économiser l'eau. Nous favoriserons échanges et discussions pour donner des idées à tous les jardiniers ! RDV à 14 h, lieu-dit Le Bourbouiller Sud, Sous les Bois, à la Pesse. contact@cpie-haut-jura.org +33 3 84 42 85 96 https://www.defermeenferme.com/

