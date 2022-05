CPIE du Haut-Jura – Visite de système de récupération d’eau de pluie récents et anciens dans le Haut Septmoncel les Molunes Septmoncel les Molunes Catégories d’évènement: Jura

CPIE du Haut-Jura – Visite de système de récupération d'eau de pluie récents et anciens dans le Haut Samedi 23 juillet aux Molunes de 9 h à 12 h, à la mairie de la Vie Neuve. Sur le « Haut », nous irons découvrir d'anciens puits ainsi que des citernes en pierre. Nous chercherons à comprendre l'importance de la récupération d'eau de pluie. Nous pourrons aussi visiter des installations récentes afin de se donner des idées d'aménagements à reproduire chez soi. Devenir quasi autonome en eau est possible !

