CPIE du Haut-Jura – Visite de système de récupération d'eau de pluie récents et anciens dans le Haut

Samedi 11 juin à Lajoux de 9 h à 12 h, à la mairie de Lajoux.

Sur le « Haut », nous irons découvrir d'anciens puits ainsi que des citernes en pierre. Nous chercherons à comprendre l'importance de la récupération d'eau de pluie. Nous pourrons aussi visiter des installations récentes afin de se donner des idées d'aménagements à reproduire chez soi. Devenir quasi autonome en eau est possible !

Rendez-vous à 9 h à la mairie de Lajoux

