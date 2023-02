CPIE du Haut-Jura – Sortie au monde polaire Espace des Mondes Polaires, Prémanon. Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude

CPIE du Haut-Jura – Sortie au monde polaire Espace des Mondes Polaires, Prémanon., 16 février 2023, Saint-Claude . CPIE du Haut-Jura – Sortie au monde polaire 15 rue de Franche-comté Espace des Mondes Polaires, Prémanon. Saint-Claude Jura Espace des Mondes Polaires, Prémanon. 15 rue de Franche-comté

2023-02-16 09:00:00 – 2023-02-16 17:00:00

Espace des Mondes Polaires, Prémanon. 15 rue de Franche-comté

Saint-Claude

Jura CPIE du Haut-Jura – Sortie au monde polaire Le 16 février de 9h à 17h. Espace des Mondes Polaires, Prémanon. Au programme de la journée : une balade en pleine nature à la découverte de la montagne en hiver, en raquettes (ou à pied selon l’enneigement), et une visite du musée des Mondes Polaires de Prémanon. Le midi, il sera possible se mettre à l’abri et au chaud dans la salle hors-sac pour le repas tiré du sac. Pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans ! RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de la Maison des Associations de Saint-Claude par téléphone au 03 84 45 21 14. Espace des Mondes Polaires, Prémanon. 15 rue de Franche-comté Saint-Claude

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Saint-Claude Jura Espace des Mondes Polaires, Prémanon. 15 rue de Franche-comté Ville Saint-Claude lieuville Espace des Mondes Polaires, Prémanon. 15 rue de Franche-comté Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude /

CPIE du Haut-Jura – Sortie au monde polaire Espace des Mondes Polaires, Prémanon. 2023-02-16 was last modified: by CPIE du Haut-Jura – Sortie au monde polaire Espace des Mondes Polaires, Prémanon. Saint-Claude 16 février 2023 15 rue de Franche-comté Espace des Mondes Polaires Espace des Mondes Polaires Jura Prémanon. Saint-Claude Prémanon. Saint-Claude Jura

Saint-Claude Jura