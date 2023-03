CPIE du Haut-Jura – Randonnée : Sentier des savoir-faire Ravilloles Ravilloles Catégories d’Évènement: Jura

Ravilloles

CPIE du Haut-Jura – Randonnée : Sentier des savoir-faire, 18 mars 2023, Ravilloles

2023-03-18

Jura Ravilloles CPIE du Haut-Jura – Randonnée : Sentier des savoir-faire Le 18 Mars de 13h30 à 17h.

Au départ de Ravilloles, un sentier aménagé nous permet de découvrir différents objets d’art intégrés dans la nature. Patrimoine local et savoir-faire se complètent pour une balade riche en découverte. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un goûter. Ravilloles

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

