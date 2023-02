CPIE du Haut-Jura – Randonnée nocturne aux Crozets Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Jura CPIE du Haut-Jura – Randonnée nocturne aux Crozets Le 15 février de 17h à 19h30. Rendez-vous aux Crozets pour chausser des raquettes et se fondre dans l’ambiance nocturne des paysages enneigées.

Bruits de la nuit, ciel étoilé, crissements des raquettes dans la neige : tous vos sens seront en éveil !

Prévoir de chaussures fermées, des vêtements chauds, une bouteille d’eau et une lampe frontale. contact@cpie-haut-jura.org +33 3 84 42 85 96 http://www.cpie-haut-jura.org/ Saint-Claude

