CPIE du Haut-Jura – Nos plantes comestibles Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude

CPIE du Haut-Jura – Nos plantes comestibles, 3 mai 2023, Saint-Claude Saint-Claude. CPIE du Haut-Jura – Nos plantes comestibles Espace mosaïque Saint-Claude Jura

2023-05-03 13:30:00 – 2023-05-03 17:00:00 Saint-Claude

Jura Saint-Claude CPIE du Haut-Jura – Nos plantes comestibles Le 3 Mai de 13h30 à 17h. Et si on vous disait que, juste à côté de l’Espace mosaïque, se cachent de nombreuses plantes comestibles ? Venez les identifier et les cueillir avec nous. Après la balade, nous les cuisinerons pour un goûter aux saveurs nouvelles. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Réservation obligatoire au 03.84.45.22.97. contact@cpie-haut-jura.org +33 3 84 42 85 96 http://www.cpie-haut-jura.org/ Saint-Claude

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Espace mosaïque Saint-Claude Jura Ville Saint-Claude Saint-Claude Departement Jura Lieu Ville Saint-Claude

Saint-Claude Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude saint-claude/

CPIE du Haut-Jura – Nos plantes comestibles 2023-05-03 was last modified: by CPIE du Haut-Jura – Nos plantes comestibles Saint-Claude 3 mai 2023 Espace mosaïque Saint-Claude Jura Jura Saint-Claude

Saint-Claude Saint-Claude Jura