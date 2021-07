Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude CPIE du Haut-Jura – Musée de l’Abbaye : Une journée avec courbet : A l’école de la nature Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura 10 EUR CPIE du Haut-Jura – Musée de l’Abbaye : Une journée avec courbet : A l’école de la nature Mardi 3 août de 10h à 16h, au Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude. Le matin, une visite guidée du musée vous immergera dans l’univers du célèbre peintre. Juste avant le pique-nique, un petit apéritif au jardin vous sera offert.

L’après-midi, nous partirons ensemble à la découverte des milieux naturels qui ont inspiré l’artiste. Réservation obligatoire, auprès du CPIE du Haut-Jura

Activité adaptée aux enfants.

À prévoir : repas tiré du sac, eau, chaussures adaptées, chapeau.

