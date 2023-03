CPIE du Haut-Jura – Journées aux pertes de l’Ain Les Bouchoux Les Bouchoux Catégories d’Évènement: Jura

Jura Les Bouchoux CPIE du Haut-Jura – Journées aux pertes de l’Ain Le 29 Avril de 9h30 à 17h. Journées aux pertes de l’Ain.

Partons à la découverte de différents sites à valeur historique, patrimoniale et naturelle. De la cascade de la Billaude aux forges de Syam, en passant par les pertes de l’Ain, nous observerons les richesses de ces lieux où la rivière a façonné diverses curiosités naturelles. Prévoir de bonnes chaussures, une casquette, une bouteille d’eau et un goûter. Réservation obligatoire au 03.84.45.22.97. Les Bouchoux

