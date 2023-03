CPIE du Haut-Jura – Des naissances à la Ferme Les Bouchoux Catégories d’Évènement: Jura

Jura CPIE du Haut-Jura – Des naissances à la Ferme Le 13 Avril de 13h30 à 17h. Le mois d’Avril est la saison de l’agnelage. les nouveau-nés de la Ferme au Chapeau vert nous attendent : c’est l’occasion de les observer et de participer à une nouvelle création manuelle ! Prévoir les bonnes chaussures, de l’eau et un goûter. Réservation obligatoire au 03.84.45.22.97. Les Bouchoux

