CPIE du Haut-Jura – Balade Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

CPIE du Haut-Jura – Balade Saint-Claude, 2 novembre 2022, Saint-Claude. CPIE du Haut-Jura – Balade

Parking sud du lac Saint-Claude Jura

2022-11-02 – 2022-11-02 Saint-Claude

Jura EUR CPIE du Haut-Jura – Balade Des milieux vivants à préserver ! Le 3 Novembre de 14h00 à 16h30 à Bonlieu. Départ du parking sud du Lac. A travers une balade entre lac et tourbière, venez découvrir les habitants étranges de ces lieux. Entre le passé et le présent, laissez-vous bercer par le son de l’eau et le bruit du vent. Vivez une immersion profonde dans la nature et profitez des activités ludiques proposées par toute la famille. Réservations auprès du CPIE au 03 84 42 85 96. Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Parking sud du lac Saint-Claude Jura Ville Saint-Claude lieuville Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

CPIE du Haut-Jura – Balade Saint-Claude 2022-11-02 was last modified: by CPIE du Haut-Jura – Balade Saint-Claude Saint-Claude 2 novembre 2022 Jura Parking sud du lac Saint-Claude Jura Saint-Claude

Saint-Claude Jura