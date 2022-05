CPIE du Haut-Jura – Balade à la découverte des cascades du Flumen et visite d’un captage Villard-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Jura

Villard-Saint-Sauveur Jura Villard-Saint-Sauveur CPIE du Haut-Jura – Balade à la découverte des cascades du Flumen et visite d’un captage Mercredi 13 juillet – De 9 h à 12 h, au départ du camping du Martinet. Une promenade rafraîchissante au cœur de l’été pour partir à la rencontre des cascades du Flumen, ça vous tente ? Rejoignez-nous pour découvrir une rivière et des paysages préservés. En fin de matinée, nous terminerons par la visite d’un captage à proximité des cascades. Rendez-vous à 9 h au parking du camping du Martinet

