Jura EUR CPIE du Haut-Jura – Ateliers naturels Le 22 Octobre de 14h à 16h. Pour découvrir la problématique présence de perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, pour apprendre à décrypter les étiquettes et savoir à quels labels se fier, découvrir des trucs et astuces et confectionner soi-même ses cosmétiques pour enfants et adultes (liniment, eaux florales, crèmes, baumes à lèvres…) Pensez à apporter des contenants afin de rapporter vos échantillons chez vous. Réservations auprès du CPIE du Haut-Jura au 03 84 42 85 96. +33 3 84 45 05 69 Médiathèque Haut Jura Saint Claude – Le Dôme 5 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude Saint-Claude

