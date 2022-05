CPIE du Haut-Jura – Atelier : comment économiser et préserver l’eau au quotidien ? Chassal-Molinges Chassal-Molinges Catégories d’évènement: Chassal-Molinges

Jura

CPIE du Haut-Jura – Atelier : comment économiser et préserver l’eau au quotidien ? Chassal-Molinges, 14 mai 2022, Chassal-Molinges. CPIE du Haut-Jura – Atelier : comment économiser et préserver l’eau au quotidien ? Chassal-Molinges

2022-05-14 – 2022-05-14

Chassal-Molinges Jura Chassal-Molinges CPIE du Haut-Jura – Atelier : comment économiser et préserver l’eau au quotidien ? Samedi 14 mai à Chassal de 9 h à 12 h, à la salle des fêtes de Chassal. Économiser et préserver l’eau : une nécessité, un engagement pour notre planète et une occasion de diminuer notre budget. Alors, pourquoi ne pas essayer chez vous ? Vous ne savez pas par où commencer ? Venez discuter et découvrir comment votre logis peut devenir un véritable exemple de l’économie d’eau ! Rendez-vous à 9 h à la salle des fêtes CPIE du Haut-Jura – Atelier : comment économiser et préserver l’eau au quotidien ? Samedi 14 mai à Chassal de 9 h à 12 h, à la salle des fêtes de Chassal. Économiser et préserver l’eau : une nécessité, un engagement pour notre planète et une occasion de diminuer notre budget. Alors, pourquoi ne pas essayer chez vous ? Vous ne savez pas par où commencer ? Venez discuter et découvrir comment votre logis peut devenir un véritable exemple de l’économie d’eau ! Rendez-vous à 9 h à la salle des fêtes Chassal-Molinges

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Chassal-Molinges, Jura Autres Lieu Chassal-Molinges Adresse Ville Chassal-Molinges lieuville Chassal-Molinges Departement Jura

Chassal-Molinges Chassal-Molinges Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassal-molinges/

CPIE du Haut-Jura – Atelier : comment économiser et préserver l’eau au quotidien ? Chassal-Molinges 2022-05-14 was last modified: by CPIE du Haut-Jura – Atelier : comment économiser et préserver l’eau au quotidien ? Chassal-Molinges Chassal-Molinges 14 mai 2022 Chassal-Molinges Jura

Chassal-Molinges Jura