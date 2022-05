CPIE du Haut-Jura – À la recherche des mares et goyats en estives et à la découverte de la biodiversité Bellecombe Bellecombe Catégories d’évènement: Bellecombe

Bellecombe Jura Bellecombe CPIE du Haut-Jura – À la recherche des mares et goyats en estives et à la découverte de la biodiversité Mercredi 24 août – De 14 h à 17 h, mairie Bellecombe. Une balade dans les estives au cœur des Hautes Combes, avec entrame de fond la Haute Chaîne du Jura ! Un beau cadre pour partir à la recherche des mares et des goyats de nos montagnes, tout en prenant le temps de découvrir la biodiversité qui les rend si spéciales. Rendez-vous à 14 h, au secrétariat de mairie de Bellecombe (Boulème)

