Visite du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Caylus CPIE de Caylus Caylus Catégories d’Évènement: Caylus

Tarn-et-Garonne Visite du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Caylus CPIE de Caylus Caylus, 25 octobre 2023, Caylus. Visite du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Caylus Mercredi 25 octobre, 17h00 CPIE de Caylus Gratuit. Entrée libre. Un apéritif vous sera offert à l’issue de cette présentation. Le CAUE 82 vous propose de découvrir le nouveau bâtiment du CPIE de Caylus (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

À partir de 17h, nous vous proposons une visite commentée du site en présence de l’architecte Franck Boyer.

Puis, nous aborderons l’histoire de l’architecture en terre en Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron afin d’identifier où nous en sommes exactement aujourd’hui. Enfin, nous identifierons les points de blocage et les leviers pour mettre en œuvre ce mode constructif. CPIE de Caylus Labarthe, 82160 Caylus Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 24 06 26. https://www.cpiequercygaronne.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T17:00:00+02:00 – 2023-10-25T21:00:00+02:00

2023-10-25T17:00:00+02:00 – 2023-10-25T21:00:00+02:00 ©CAUE82 Détails Catégories d’Évènement: Caylus, Tarn-et-Garonne Autres Lieu CPIE de Caylus Adresse Labarthe, 82160 Caylus Ville Caylus Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville CPIE de Caylus Caylus latitude longitude 44.234174;1.769573

CPIE de Caylus Caylus Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caylus/