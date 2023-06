Bivouac Nature CPIE Brenne Berry – Bivouac Nature Ruffec, 17 juillet 2023, Ruffec.

Bivouac Nature 17 – 22 juillet CPIE Brenne Berry – Bivouac Nature entre 250 et 350 euros, tarif modulé selon de quotient familial CAF.

Le séjour aura lieu du 17 au 22 juillet 2023 sur la commune de Ruffec (Zone Natura 2000) et sera organisé de manière à favoriser les déplacements doux à pied ou en vélo. Les enfants seront accueillis le lundi à 10h et repartiront le samedi à 13h30. Ils (jusque 20 participants de 9 à 12 ans) bénéficieront du programme suivant, dont le contenu plus fin sera à préciser avec eux : -balades à pied ; baignades dans la Creuse ; construction de cabanes ; veillées à la belle étoile et bivouac ; cuisine de plantes sauvages ; découverte du monde de la rivière ; bricolages nature ; observations enthomologistes ; activité sportive encadrée : canoë, intervention d’Indre Nature pour présenter le protocole odonates, etc. Cette année, l’accent sera mis sur la vallée de la Creuse et l’approche naturaliste. Les enfants découvriront cet élément remarquable et imagineront toutes les activités qu’ils pourront réaliser en lien avec. Afin de respecter le rythme des enfants, lorsque le coucher aura été décalé afin de profiter de la nuit, le lever sera aussi décalé et au fil du réveil de chacun. Les activités de la matinée seront alors plus souples, permettant aux enfants de se reposer. Il sera possible de diviser les participants en 2 ou 3 groupes afin de réaliser des activités complémentaires et en corrélations avec leurs attentes. Dans tous les cas, les activités ne sont pas imposées aux enfants et ils peuvent choisir de ne rien faire ou de rester sur le camp, tant qu’au moins un animateur est disponible. Les enfants sont sollicités pour participer aux taches quotidiennes : préparation des repas, vaisselle, montage et rangements des tentes… Le programme définitif sera élaboré avec les participants en fonction de leurs attentes et dans la mesure du possible.

CPIE Brenne Berry – Bivouac Nature 36300 Ruffec Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire

Nature bivouac

CPIE Brenne Berry