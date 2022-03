CPEDI3* – Exposition de photos de Thomas Le Floc’H Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Arnoult Calvados Une exposition photo de Thomas Le Floc’H, au sein du Grand Manège, restaurant du Pôle International du Cheval Deauville – Longines.

Passionné de photographie et d’équitation depuis toujours, Thomas Le Floc’H capture des instants drôles, singuliers, majestueux, faisant la part belle aux équidés.

