Tourcoing La CPAM de Roubaix-Tourcoing organise un job dating le 4 octobre 2023 ! CPAM de Roubaix-Tourcoing Tourcoing, 4 octobre 2023, Tourcoing. La CPAM de Roubaix-Tourcoing organise un job dating le 4 octobre 2023 ! Mercredi 4 octobre, 09h00 CPAM de Roubaix-Tourcoing Inscription jusqu’au 27 septembre ! A l’occasion de la Semaine de l’emploi à la Sécu qui se déroule du 3 au 6 octobre 2023, la CPAM de Roubaix-Tourcoing organise son premier job dating afin de recruter de futurs salariés dans le domaine de la Relation Client (téléconseiller, conseiller accueil…).

Pour participer, deux impératifs : disposer au minimum d’un BAC dans le secteur tertiaire et s’inscrire en amont via ce lien. Les profils recherchés recevront ensuite une invitation de la CPAM pour participer au job dating.

