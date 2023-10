Le patrimoine architectural de la CPAM de l’Eure CPAM de l’Eure Évreux, 13 octobre 2023, Évreux.

Découvrez l’histoire et l’architecture du Cloître Saint-Taurin et des anciens bâtiments conventuels.

Au programme : présentation générale du site, visite du Cloître et des bâtiments conventuels du XVIIe siècle occupés successivement par le Grand Séminaire, l’Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie et l’Hôpital auxiliaire n°12, lors de la Première Guerre mondiale ainsi que sa chapelle, héritage de l’architecture d’après Seconde Guerre mondiale.

CPAM de l’Eure Place Saint-Taurin, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie

2023-10-13T11:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

