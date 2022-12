Viens découvrir la nature à Lathus CPA Lathus Saint Rémy, 25 juillet 2022, Lathus-Saint-Rémy.

Viens découvrir la nature à Lathus 25 – 29 juillet CPA Lathus Saint Rémy

5€ la semaine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi

CPA Lathus Saint Rémy La Voulzie, 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Objectifs

Favoriser le vivre ensemble et l’échange de savoir

Permettre la découverte d’activités sportives

Donner des outils aux enfants pour se repérer dans le temps et l’espace

Sensibiliser les enfants à l’éco-citoyenneté

Lundi 25/07 matin Eveil musical avec l’animatrice musique pour découvrir et reconnaitre les bruits des animaux

Après-midi Ballade et grand jeu autour de l’environnement et la découverte d’activités sportives

Mardi 26/07 matin Réalisation de dessert culinaire avec l’EHPAD des Grands Chênes : utilisation d’ustensiles, calcul et remplissage des récipients avec les ingrédients, manipulation de la pâte pour pourvoir faire des formes pour la cuisson

Après-midi Réalisation d’insectes avec des éléments naturels à plat sur papier et en volume avec l’animatrice dessin peinture

Fin de journée, goûter partagé avec les résidents de l’EHPAD des Grands Chênes

Mercredi 27/07 matin Départ au mini camp

Arrivée à Lathus, déchargement des bagages et montage des toiles de tente.

Après-midi Activité VTT

Après le VTT, les enfants finissent de s’installer, prennent leur douche et ont du temps libre.

Après le diner : atelier création d’un journal avec les moments forts de la journée.

Jeudi 28/07 matin Activité environnement, découverte de la mare et des insectes

Après-midi Parcours aventure dans les arbres

En fin de journée, les enfants seront en temps libre jusqu’au repas.

Après le diner : atelier création d’un journal avec les moments forts de la journée.

Vendredi 29/07 matin Course d’orientation afin de découvrir une activité sportive mais aussi permettre à se repérer dans l’espace, d’observer son environnement

Après-midi Après le repas et le temps calme les enfants participeront au chargement des minibus et retourneront à l’accueil de loisirs à L’Isle Jourdain.

Une fois de retour à L’Isle Jourdain, les enfants exposeront les journaux créés lors du camp afin de les faire partager avec les autres enfants et avec leurs parents

Le gouter sera pris en commun entre tous les enfants de l’Accueil et les familles

Tout au long du séjour, les enfants réaliseront leur petit journal de leur vie quotidienne avec les activités qu’ils auront réalisées et des moments forts qu’ils auront retenus.

A la fin du séjour, les enfants repartiront avec leur petit journal et pleins de souvenirs.

Les enfants qui ne partiront pas en camp (- 6 ans ou de + 6 ans qui ne viennent que 1 ou quelques jours) vivront un projet similaire avec la découverte d’activités culturelles et sportives encadrées par les animatrices musique et dessin, ils iront également à la rencontre des résidents de l’EHPAD.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T09:00:00+02:00

2022-07-29T16:59:00+02:00

MJC CL