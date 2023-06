Séjour Lathus 2 CPA LATHUS Saint-Remy, 17 juillet 2023, Saint-Remy.

Séjour Lathus 2 17 – 21 juillet CPA LATHUS 20€

Un séjour de 5 jours avec 20 jeunes de 15 à 17 ans.

La base de Lathus est une grande base de loisirs nature dans la Vienne. Nous serons accueillis en camping, ce qui va être une grande première pour de nombreux jeunes. Ils découvriront la joie de la vie sous tente et des veillées au coin du feu. De nombreuses activités seront proposées: équitation, escalade, tir à l’arc, kayak, VTT, jeux sportifs et collectifs..

Durant ces séjours les jeunes vont apprendre à se connaitre, à partager, à accepter les différences et les spécificités de chacun.

Il est prévu que nous nous réunissions, une demi-heure chaque jour, pour échanger, proposer, décider et répartir les tâches collectives. Par exemple: la.vaisselle, le rangement ou certains qui iront également chercher du bois pour faire du feu, toujours avec la surveillance et de l’aide des animateurs.

CPA LATHUS La voulzie, 86390 LATHUS-SAINT-REMY Saint-Remy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine jeunesse.plurielles@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin:

2023-07-17

2023-07-21

Sport nature écologie