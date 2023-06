Aqua-grimpe CPA Lathus Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne Aqua-grimpe CPA Lathus Lathus-Saint-Rémy, 23 juillet 2023, Lathus-Saint-Rémy. Aqua-grimpe 24 – 28 juillet CPA Lathus 120€ Situé au cœur du bocage du sud Vienne, le CPA de Lathus offre une grande diversité d’activités de loisirs 100% Nature et sport.

Hébergement en dur et en pension complète. Le centre situé au bord de la Gartempe est parfaitement adapté et équipé pour la pratique des sports nautiques en toute sécurité ce qui permet l’initiation au canoë-kayak, mais également de découvrir au fil de l’eau le « Roc d’enfer » idéal pour la pratique de l’escalade en milieu naturel. Venez tout simplement découvrir la Gartempe en mode « Aqua-grimpe », sensations garanties ! CPA Lathus 86390 Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alsh.sejours@limoges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 61 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T00:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

activités sportives Gartempe

