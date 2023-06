Les petits fermiers CPA Lathus Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne Les petits fermiers CPA Lathus Lathus-Saint-Rémy, 23 juillet 2023, Lathus-Saint-Rémy. Les petits fermiers 24 – 28 juillet CPA Lathus 120€ Situé au coeur du bocage du sud de la Vienne, le CPA de lathus offre une grande diversité d’activités de loisirs.

Hébergement en dur et restauration sur place autour d’une cuisine de tradition.

Transformez-vous en fermier le temps d’une semaine pas comme les autres, occupez-vous des animaux de la ferme pédagogique, profitez du jardin du centre pour ramasser les légumes qui seront dans votre assiette par la suite, sortez votre tenue de boulanger pour fabriquer votre propre pain et profitez pour terminer le séjour d’une balade à dos de poney. CPA Lathus 86390 Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alsh.sejours@limoges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 61 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T00:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

