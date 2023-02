Trail Roc & Gartempe CPA Lathus Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Trail Roc & Gartempe CPA Lathus, 4 juin 2023, Lathus-Saint-Rémy. Trail Roc & Gartempe Dimanche 4 juin, 09h00 CPA Lathus Le CPA Lathus et la MJC Claude Nougaro de Montmorillon vous propose la 2e édition du Trail Roc & Gartempe. CPA Lathus Le Peu Lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.cpa-lathus.asso.fr/calendrier/trailrocgartempe/”}] Venez défier les chemins étroits et sinueux du Roc d’Enfer et slalomer le long de la Gartempe. Plusieurs parcours vous permettront de relever le défi quel que soit votre niveau.

Parcours adultes : 5 km, 12 km et 20 km

Parcours enfants (limite de 4 à 13 ans) : 200m, 600m et 1km2 et 2km5 Nouveauté cette année. Le Trail Roc & Gartempe fera partie du ” Trophée des 3 ponts “. Un évènement organisé par la Communauté de Communes Vienne & Gartempe et en partenariat avec Sud Vienne Poitou.

Il comprend 3 trails : le ” Trail nocturne urbain ” de Montmorillon le 7 janvier 2023, le ” Trail Roc & Gartempe ” de Lathus-Saint-Rémy le 4 juin 2023 et le trail des ” Foulées du Viaduc ” de l’Isle Jourdain le 24 septembre 2023. La participation à ce dernier n’est pas obligatoire pour ceux qui souhaitent participer individuellement aux trails. Cependant, pour être inscrit au ” Trophée des 3 ponts ” il faut participer aux 3 trails. Ouverture des inscriptions pour le ” Trail Roc & Gartempe ” le 1er MARS 2023 sur : RunChrono.fr (pas d’inscriptions sur place).

Plus d’infos : https://www.cpa-lathus.asso.fr/calendrier/trailrocgartempe/

Renseignements : a.quillet@cpa-lathus.asso.fr

2023-06-04T09:00:00+02:00

2023-06-04T12:00:00+02:00

