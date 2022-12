Séjour Cavaliers…Montez! CPA Lathus Lathus-Saint-Rémy Catégories d’évènement: Lathus-Saint-Rémy

Séjour Cavaliers…Montez! 18 – 22 juillet CPA Lathus

480€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CPA Lathus 86390 Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Situé au cœur du bocage du sud Vienne, le CPA de Lathus offre une grande diversité d’activités de loisirs 100% Nature et sport.

Hébergement en dur et en pension complète Au programme de ce séjour, 4 séances auprès de nos amis équidés. Apprendre à les connaître, les comprendre, prendre le temps de les apprivoiser pour mieux partager des moments de complicité lors de la balade. Le poney comme compagnon de jeu et d’apprentissage.

Des veillées thématiques adaptées au groupe d’âge seront organisées tous les soirs après le repas par l’équipe d’animation.

