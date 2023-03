La Parapluie de Rosa Parks CPA Bessie Smith, 18 avril 2023, Paris.

La Parapluie de Rosa Parks Mardi 18 avril, 19h30 CPA Bessie Smith Entrée libre

LE PARAPLUIE DE ROSA PARKS

Installation-performance autour d’un objet relié à l’histoire et la mémoire des luttes contre la ségrégation : le parapluie de Rosa Parks.

Ce dispositif artisanal préfigure la scénographie de la pièce en cours de création : ROSA 08’46 (création en cours automne 2023).

Grâce au jeu de l’interactivité se déploie un moment entre jeu, danse, chant, évocation d’une époque, d’un parcours de combat et de ses résonances actuelles.

Le spectateur est invité à découvrir des univers sonores évocateurs de différents moments d’histoire, les mots et paroles, gestes et actes de la militante Rosa Parks et de ses contemporains.

Rosa 08’46 Instagram

Rosa 08’46 Teaser

Rosa 08’46 Dossier création en cours

CPA Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/MGQE9knu5dg »}, {« link »: « http://lemakila.org/ROSA0846_DOSSIER-ARTISTIQUE_04072022.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T19:30:00+02:00 – 2023-04-18T21:00:00+02:00

#rosaparks #antiracisme #memoiresegregation #georgesfloyd #theatre #danse #installationinteractive #performance

©CieLeMakila