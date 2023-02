Bal folk – Coztymen Coztymen, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29), 19 février 2023, .

Bal folk – Coztymen Dimanche 19 février, 14h30 Coztymen, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29)

prix libre

avec Le P’tit bal de Camille

Coztymen, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29) Coztymen, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, France

29- Saint Thegonnec Loc Eguiner (à 15 min de Morlaix) Chers amis folk-coeurs, Et si on se retrouvait dimanche prochain, le 19 février sous le hangar de Coztymen pour danser, rire et festoyer? Au programme de ce bel aprés-midi: – 14h30: Échauffements autour d’un atelier danses folk (Débutants et pas que bienvenus) et, à 16h00….le Bal avec: – un duo de choc plein de peps et de poésie avec Pierro et Eileen au chant et à l’accordéon Puis… – Camille, qui nous vient de Rennes: l’unique, la vraie, celle du ” P’tit bal de Camille” avec sa voix sublime et ses compositions colorées qui nous ont réchauffé l’âme et le coeur pendant les confinements et qui continue de nous enchanter! – et enfin, à 18h00 scène ouverte pour tous nos amis musiciens! Voilà, ca sera entrée à prix libre (mais sensé!) au profit des artistes. Vous trouverez aussi de quoi prendre sur place un chouette gouter avec boissons et petites douceurs sucrées! Alors, à très vite… On a hâte de vous retrouver, L’ équipe des ” heureux de danser” avec Aurel et Zab.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T14:30:00+01:00

2023-02-19T18:30:00+01:00