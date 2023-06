Bal folk – Coztymen Coztimen, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29) Bal folk – Coztymen Coztimen, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29), 24 juin 2023, . Bal folk – Coztymen Samedi 24 juin, 19h00 Coztimen, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29) prix libre et sensé 29 – Saint Thegonnec Loc Eguiner (15mn de Morlaix) Amis folkeurs d’ici et d’ailleurs… Ca y est ! Ca sent bon l’été avec ce soleil et ses chaleurs torrides ! Pour cette occasion nous vous invitons à venir enflammer le hangar de Coz Ty Men avec un bal folk le samedi 24 juin 2023 ! Au menu… – 19h-20h30 : initiation ouverte à tous et animé par la brillante et pédagogue Camille du P’tit bal de Camille – 20h30-21h : pause casse-croute avec buvette et stand crêpes – 21h : The bal avec => Un pur duo concertina/violon par 2 pépites locales de nos montagnes d’Arrée « Clem’ et Oliv » ave leur folk épuré, gai et léger, teinté de groove irlandais Puis, => La Réveilleuse, un duo voix/guitare intimiste, énergique et lumineux qui nous offre en live leur tout nouvel album i => Et oui, nos amis musiciens, le hangar et ses danseurs sont ensuite à vous pour un boeuf endiable ! Entrée à prix libre mais conscient au profit des artistes Alors à très vite les amis, sous le hangar, les guinguettes et la boule à facettes ! Zab, Aurel et la Team de Coz Ty Men 06 41 35 17 30 ???????????????????????????????????????? source : événement Bal folk – Coztymen publié sur AgendaTrad Coztimen, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29) Coztimen, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43267 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

